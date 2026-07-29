Nusantara Spotlight 2026, Pencarian Icon Pertama Lippo Mall Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Dalam semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Lippo Mall Nusantara menghadirkan NUSANTARA SPOTLIGHT: Icon Search 2026, sebuah ajang pencarian talenta modeling yang menjadi bagian dari rangkaian program Cantika Nusantara.

Melanjutkan kesuksesan Plangi Model Hunt, program ini hadir dengan wajah baru sebagai panggung bagi generasi muda Indonesia untuk mengekspresikan potensi, mengembangkan karakter, serta meraih kesempatan berkarier di industri modeling dan fashion.

Lebih istimewa lagi, ajang ini akan melahirkan Icon pertama Lippo Mall Nusantara yang akan menjadi representasi mall dalam berbagai kampanye dan aktivitas promosi.

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Dengan menggandeng LOOK Academy dan BeeHave Artist Management, NUSANTARA SPOTLIGHT tidak hanya menghadirkan sebuah kompetisi, tetapi juga sebuah perjalanan pengembangan diri. Peserta akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung dari para profesional melalui pembinaan, edukasi, dan pendampingan yang dirancang untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan memasuki industri kreatif yang semakin kompetitif.

Kompetisi ini terbuka untuk empat kategori usia, yaitu Kids (4–7 tahun), Junior (8–12 tahun), Teen (13–19 tahun), dan Adult (20–26 tahun), masing-masing untuk kategori Male dan Female.

Proses seleksi akan menilai kemampuan catwalk, karakter, kepercayaan diri, komunikasi, serta potensi peserta untuk berkembang menjadi talenta profesional. Pemenang pertama pada setiap kategori akan dinobatkan sebagai Icon Lippo Mall Nusantara 2026.

Untuk menghadirkan proses seleksi yang berkualitas, NUSANTARA SPOTLIGHT melibatkan nama-nama terkemuka dari industri fashion, modeling, dan entertainment. Pada tahap eliminasi, peserta akan dinilai oleh Misan Kopaka (Vice Chairman APPMI), Ary Arka (Fashion Designer), dan Danar Rasito Astohari (Coordinator of Models, Indonesia Fashion Week).

Sementara pada babak Grand Final, penilaian akan dilakukan oleh Bunga Jelitha (Puteri Indonesia 2017), Anggi Wirya Diputra (Director of Jakarta Fashion Week), Jean Charlie (BeeHave Artist Management), Salsabila Zahra (Actress & Ex Finalist Plangi Model Hunt), serta Keke Suryo (Founder LOOK Academy), yang akan memberikan penilaian berdasarkan standar profesional industri kreatif.