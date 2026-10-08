Nusron Wahid Mangkir, KPK Pertanyakan Komitmen Menteri ATR/BPN

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu.

Penilaian itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi ketidakhadiran Nusron sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 7 Oktober 2026. Nusron beralasan memiliki agenda internal kementerian.

"Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu. Jadi, kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu," kata Setyo kepada jurnalis di Jakarta, Kamis.

Setyo meminta Nusron menepati pernyataannya saat menjawab pertanyaan jurnalis pada 18 September 2026 atau beberapa hari setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kementerian ATR/BPN.

"Menteri ini kan pernah menyatakan di media pada Jumat, 18 September 2026, bahwa akan menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, serta mengikuti dan akan membantu proses yang ada. KPK berharap yang bersangkutan komitmen," ujarnya.

Setyo meyakini penyidik KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron. "Dengan tidak hadirnya yang bersangkutan, saya yakin penyidik akan menjadwal ulang rencana pemeriksaannya," katanya.

Kasus ini bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.