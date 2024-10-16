Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar mengonfirmasi bahwa Nusron Wahid sudah mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji.

"Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu," kata Sarmuji saat dihubungi, Sabtu.

Adapun Nusron sebelumnya tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar. Dengan pengunduran diri tersebut, Sarmuji mengungkapkan bahwa Nusron kini tetap menjadi anggota atau kader biasa di Partai Golkar.

Dia mengatakan bahwa Nusron mengajukan pengunduran diri langsung ke Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Namun, dia tidak mengetahui alasan persis pria yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu mengundurkan diri.

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"Mungkin ingin fokus ke hal lain," kata dia.

Dalam struktur pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029 yang dipimpin Bahlil Lahadalia, Nusron tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian yang masuk ke dalam bagian Fungsi Elektoral 1.