Nusron Wahid Tak Datang, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
jpnn.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bud Prasetyo menyebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid absen dari panggilan penyidik karena ada agenda internal di kementeriannya.
"Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Budi mengatakan penyidik KPK akan berkoordinasi dengan Nusron terkait penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menurut Budi, pemeriksaan itu dilakukan karena penyidik membutuhkan keterangan pembantu Presiden Prabowo Subianto di kabinet itu.
Dia mengatakan KPK berharap agar Nusron memenuhi panggilan penyidik saat penjadwalan ulang pemeriksaan nanti.
"Kami berharap dan mengimbau agar pada penjadwalan ulang berikutnya NW bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, karena pada prinsipnya setiap keterangan dari saksi ataupun pihak-pihak lain adalah untuk membantu penyidik guna mengungkap perkara ini menjadi terang benderang," tuturnya.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tak datang saat pemeriksaan kasus korupsi.
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