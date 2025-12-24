Nutrafor Joints Jadi Solusi Terhadap Penyakit Sendi, Tanpa Tambahan Gula

jpnn.com, JAKARTA - Penyakit sendi tidak hanya menimbulkan nyeri yang menghambat aktivitas, tetapi juga berpotensi merusak organ tubuh lain. Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, rematik dan penyakit sendi dapat memberikan dampak ke jantung, sistem saraf, hingga mata.

Merespons hal itu, PT Novell Pharmaceutical Laboratories meluncurkan Nutrafor Joints, suplemen berbentuk susu sapi dengan rasa vanilla lembut dan komposisi penting untuk menjaga kesehatan sendi secara menyeluruh.

Product Manager PT Novell Pharmaceutical Laboratories, Augustin Eko Prasetyo menuturkan produk ini dirancang menjadi solusi untuk membantu menutrisi kesehatan persendian serta mereduksi masalah sendi yang kini mulai banyak dialami sejak usia 20-an.

"Produk ini juga tanpa tambahan gula sehingga aman bagi penderita diabetes,” kata Augustin dalam siaran persnya, Rabu (24/12).

Dia menjelaska tak hanya berfokus pada kesehatan sendi, Nutrafor Joints juga diperkaya Vitamin C dan Zinc sebagai antioksidan untuk mendukung sistem imun serta membantu regenerasi sel.

Sementara itu, Inulin memberikan manfaat tambahan berupa serat yang mendukung kesehatan pencernaan, sehingga tubuh memperoleh nutrisi yang lebih seimbang serta membantu proses penyerapan.

Ahli Gizi Silviana Putri menyebutkan kombinasi kandungan tersebut mendukung kepadatan tulang serta penyerapan nutrisi, dengan tetap membantu menjaga elastisitas maupun fungsi tulang rawan. Peradangan dan nyeri sendi pun tereduksi.

“Secara keseluruhan, panduan bahan ini memberikan dukungan yang lebih menyeluruh bagi kesehatan persendian,” ucapnya.