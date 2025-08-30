Nutrigain Rahasia Menjaga Kesehatan Anabul yang Aman & Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran akan pentingnya kesehatan hewan, mulai dari pola makan, kebersihan, hingga perhatian emosional, semakin meningkat.

Untuk itulah produk Nutrigain dari Novamos hadir untuk menjawab keresahan pemilik hewan peliharaan yang ingin menjaga kesehatan bulu, meningkatkan imun, dan menambah nafsu makan anabul dengan cara yang sederhana.

“Kami ingin Nutrigain jadi seperti sarapan pagi buat anabul,” ujar Restu, Product Analyst Novamos.

Selain suplemen, Novamos juga menghadirkan dry shampoo yang membantu menjaga kebersihan bulu tanpa proses mandi yang membuat sebagian kucing stres.

Produk ini mendapat respons positif dari komunitas, terutama bagi pemilik hewan yang kesulitan memandikan hewan peliharaan mereka.

“Praktis dan aman digunakan sehari-hari,” kata Restu.

Novamos pun mengajak para pemilik hewan untuk bergabung dalam gerakan #SahabatAnabul, di mana mereka bisa saling berbagi pengalaman dan solusi.

Menurut Restu, yang terpenting adalah memastikan setiap hewan mendapatkan cinta dalam bentuk yang paling sederhana, entah itu makanan bergizi, kebersihan terjaga, atau sekadar waktu bermain bersama.(chi/jpnn)