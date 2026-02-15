Nutrilon Royal & Indomaret Hadirkan Winner’s Squad Adventure ke Hong Kong

jpnn.com, JAKARTA - Nutrilon Royal berkolaborasi dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) menghadirkan Winner’s Squad Adventure to Hong Kong, sebuah program edutrip berbasis sains yang dirancang untuk mengajak anak-anak Indonesia dan orang tua merasakan langsung bagaimana sinergi antara nutrisi seimbang dan stimulasi berbasis sains diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Program ini menghadirkan pengalaman belajar yang komprehensif melalui eksplorasi berbagai destinasi sains unggulan di Hong Kong seperti Hong Kong Children’s Discovery Museum, Hong Kong Science Museum, Hong Kong Space Museum, hingga Hong Kong Zoological & Botanical Gardens yang memberikan stimulasi nyata melalui eksperimen interaktif, eksplorasi ruang angkasa, hingga pengenalan sains alam dan keanekaragaman hayati.

Tahun ini, Nutrilon Royal membawa lima keluarga terpilih yang merupakan pemenang undian dari periode pendaftaran Nutrilon Royal Squad 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada keluarga yang telah menunjukkan komitmen terhadap nutrisi dan stimulasi untuk tumbuh kembang anak.

“Pengalaman ini merupakan perwujudan keyakinan Nutrilon Royal bahwa membesarkan anak yang siap menghadapi masa depan dimulai sejak dini melalui sinergi kuat antara Orang Tua, Pakar, Nutrisi, dan Stimulasi," tutur Velan Sormin selaku Brand Manager Nutrilon Royal.

Sebagai brand yang berakar dari sains, Nutrilon Royal terus mengembangkan inovasi nutrisi berdasarkan riset ilmiah dan bukti klinis untuk membantu memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Winner’s Squad merupakan pengembangan dari Nutrilon Royal Science Camp, dengan tujuan menghadirkan pengalaman sains yang lebih dekat, nyata, dan menginspirasi bagi anak-anak.

"Melalui perjalanan edukatif ini, Nutrilon Royal ingin menunjukkan bagaimana nutrisi unggul dan stimulasi berkelanjutan dapat berjalan beriringan dalam mendukung anak tumbuh lebih kuat, percaya diri, dan siap menjadi anak pemenang di masa depan," jelasnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Nutrilon Royal menghadirkan formula ActiDuobio+ yang telah teruji secara klinis, dengan kandungan prebiotik FOS:GOS 1:9 yang lebih tinggi dan telah dipatenkan, DHA dan EPA lebih tinggi, serta 0 gram sukrosa.