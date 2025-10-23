menu
Nutrisius Dukung Tren Gaya Hidup Sehat Lewat Inovasi Minuman Bernutrisi

Ilustrasi minuman bernutrisi dalam bentuk sachet. Foto: Nutrisius

jpnn.com, JAKARTA - Tren gaya hidup sehat tengah berkembang pesat di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya popularitas produk seperti collagen drink, fiber drink, botanical mix, hingga bumbu instan bernutrisi.

Produk-produk yang dulunya identik dengan jamu atau racikan tradisional kini tampil modern, praktis, dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat urban.

Melihat peluang tersebut, Nutrisius hadir sebagai innovation partner di industri maklon dengan fokus pada pengembangan formula berbahan alami berkualitas tinggi.

Pendekatan ini membantu berbagai merek menciptakan produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen masa kini, tanpa mengorbankan fungsi dan mutu.

Beragam produk dikembangkan oleh Nutrisius, mulai dari minuman serbuk, collagen beverage, hingga botanical functional drink, dengan riset mendalam dan kontrol kualitas ketat.

Setiap produk dirancang agar aman, bernilai jual tinggi, dan mampu menjawab tren pasar yang dinamis.

Nutrisius melayani pengembangan minuman serbuk kolagen, minuman serbuk fiber, kopi krimer, teh susu, botanical drink, minuman olahraga, hingga produk khusus ibu hamil dan menyusui.

"Kami telah memiliki sertifikasi HACCP, GMP, ISO 22000, dan ISO 9001 yang menjamin standar mutu internasional,” ujar Melawati, Direktur Operasional sekaligus Founder Nutrisius.

Tren minuman sehat seperti collagen dan fiber drink makin diminati, Nutrisius hadir jadi mitra inovasi.

