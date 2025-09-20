Nvidia Dapat Tekanan dari Pemerintah Tiongkok

menu
Ilustrasi logo Nvidia. Foto: Antara

jpnn.com - Perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok dilarang oleh pemerintah setempat membeli chip kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bikinan Nvidia asal Amerika Serikat.

Menurut laporan Financial Time, Cyberspace Administration of China (CAC) juga menginstruksikan perusahaan teknologi seperti ByteDance dan Alibaba untuk berhenti menguji dan memesan server RTX Pro 6000D, perangkat Nvidia yang dirancang khusus untuk pasar Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok pada akhir Agustus 2025 telah meminta perusahaan lokal mengurangi ketergantungan pada chip buatan perusahaan asing dan beralih ke produk dalam negeri.

Baca Juga:

Pelarangan pembelian chip AI dari Nvidia diperkirakan berdampak besar terhadap ekosistem teknologi di Tiongkok.

Meski Huawei dan Alibaba telah merancang chip AI sendiri, Nvidia hingga kini masih menjadi pemimpin pasar global dan chip buatannya diakui sebagai salah satu yang tercanggih di pasaran.

CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok.

Baca Juga:

"Kami hanya bisa melayani pasar jika suatu negara menginginkan kami," kata Huang.

"Saya kecewa dengan apa yang terjadi, tetapi mereka memiliki agenda besar yang harus diselesaikan antara China dan Amerika Serikat. Dan saya bersabar. Kami akan terus mendukung pemerintah dan perusahaan China sesuai keinginan mereka."

