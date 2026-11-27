Nvidia Hentikan Pasokan Chip AI ke Asia Tenggara, Indonesia Kena Imbas
jpnn.com - Nvidia meminta para mitra manufakturnya untuk menyetop server yang menggunakan chip AI buatannya ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia.
Hal ini dikonfirmasi setelah Dell dan Supermicro telah memberi tahu pelanggannnya di keempat negara itu bahwa Nvidia tidak mengizinkan pesanan server mereka dikirim.
Diketahui, kedua perusahaan itu merakit server menggunakan chip besutan Nvidia.
Belum jelas apakah penghentian pengiriman chip AI ini akan dilakukan secara permanen atau sementara.
Kabar ini muncul beberapa hari setelah Nvidia mengangkat kembali Jensen Huang untuk memimpin perusahaan sebagai eksekutif yang sempat dihentikan akibat skandal perselingkuhannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, laboratorium AI asal China telah beralih ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia untuk mendapatkan akses ke chip NVIDIA yang paling canggih.
Mereka memanfaatkan celah dalam kontrol ekspor AS dengan menyewa akses melalui penyedia komputasi awan yang membeli server dengan GPU NVIDIA di dalamnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, Departemen Perdagangan AS bergerak untuk menutup celah tersebut.
Nvidia meminta para mitra manufakturnya untuk menyetop server yang menggunakan chip AI buatannya ke sejumlah negara di Asia Tenggara.
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