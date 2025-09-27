Nyalakan Harapan di Teluknaga, Pojok Literasi PIK2 Temani Anak Desa Belajar & Bermain Ceria

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Puluhan anak-anak di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, terlihat ceria ketika berkumpul di sebuah ruangan belajar yang sederhana pada Kamis lalu (25/9).

Keceriaan itu muncul ketika mereka kedatangan Pojok Literasi Taman Baca Cemara yang digagas Agung Sedayu Group (ASG).

Pojok Literasi adalah salah satu program pilar pendidikan yang diselenggarakan secara terus-menerus oleh tim Community Development Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Kak Rara menjadi ikon program yang bertujuan meningkatkan kreativitas anak dalam belajar, membaca, dan bermain itu.

Kehadiran Pojok Literasi PIK2 tersebut juga merupakan hasil kolaborasi ASG dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kegiatan itu, karyawan ASG yang menjadi sukarelawan Pojok Literasi tidak hanya hadir untuk mengajar, tetapi juga menemani dan berbagi semangat dengan anak-anak Desa Muara.

Calon generasi penerus bangsa yang masih belia itu pun pun tampak bahagia ketika Pojok Literasi PIK2 mengajak mereka mengikuti berbagai permainan interaktif, mulai dari tebak gerakan hewan, bernyanyi, hingga menggambar.