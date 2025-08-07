menu
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Nyalakan Harapan Pelaku UMKM, PLN Indonesia Power Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Nyalakan Harapan Pelaku UMKM, PLN Indonesia Power Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Nyalakan Harapan Pelaku UMKM, PLN Indonesia Power Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat
PT PLN Indonesia Power. Foto dok PLN IP

jpnn.com, OGAN ILIR - PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Keramasan memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Melalui program pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UMKM di Desa Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, PLN IP memberikan dukungan nyata untuk peningkatan kapasitas kelompok tani dan usaha perempuan lokal.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Unit Pembangkitan (UP) Indralaya ini menyasar Kelompok Tani Jamur Tiram dan Kelompok Perempuan Srikandi Payakabung, dengan menggandeng Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir sebagai mitra strategis.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Benardus Sudarmanta, menegaskan pemberdayaan komunitas berbasis potensi lokal adalah bagian penting dari misi keberlanjutan perusahaan.

“PLN Indonesia Power tidak hanya menghadirkan energi listrik, tapi juga energi perubahan sosial. Pemberdayaan UMKM lokal seperti di Payakabung adalah wujud nyata peran kami dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Benardus.

Kegiatan yang berlangsung pada 1 Agustus 2025 ini, membawakan materi tentang pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan arus kas, serta perencanaan keuangan sederhana untuk skala usaha mikro.

Dengan tata kelola keuangan yang rapi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengapresiasi inisiatif PLN Indonesia Power. Program semacam ini turut mendukung misi daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

