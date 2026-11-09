Nyalakan Semangat Perjuangan, Wamensos Agus Jabo Apresiasi Pameran Jenderal Soedirman

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri pembukaan Pameran Seni Rupa, Foto, dan Arsip Panglima Besar Jenderal Soedirman bertajuk 'Rindu Pak Dirman' di Jogja Gallery, Alun-alun Utara, Yogyakarta, Minggu (8/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan sekaligus momentum mengenang dan merefleksikan nilai-nilai perjuangan Jenderal Soedirman.

Dalam kesempatan tersebut, Wamensos Agus Jabo mengajak generasi penerus bangsa tidak sekadar mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui pengabdian yang tulus bagi bangsa dan negara.

Menurut Agus Jabo, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwujudkan dalam upaya membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, mandiri, serta masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan negara dan dasar negara Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

"Sebagai generasi muda merindukan, merindukan sosok-sosok pahlawan nasional, sudah menjadi kewajiban kita untuk mewujudkan, melanjutkan apa yang menjadi cita-cita perjuangan mereka. Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, mandiri, masyarakatnya adil dan makmur, bangsanya menjadi bangsa yang gemah ripah loh jinawi," kata Agus Jabo.

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Adapun pameran ini terselenggara berkat kolaborasi Jogja Gallery, PSPSR Universitas Gadjah Mada, Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada, dan PT Brewl Baswara Bumi.

Pameran yang berlangsung di Jogja Gallery, Yogyakarta pada 9–22 November 2026 tersebut menjadi ruang edukasi publik yang mempertemukan arsip sejarah, dokumentasi visual, karya seni rupa, diskusi publik, serta program edukasi bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.