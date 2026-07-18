Nyamar Jadi Perempuan, Dua Pencuri Satroni Rumah Kosong di Sako, Gasak Uang Puluhan Juta Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Sako Palembang mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang mengakibatkan korban kehilangan uang tunai hampir Rp 50 juta. Dalam menjalankan aksinya dua pelaku tersebut menyamar sebagai perempuan.

Kedua pelaku yakni, Sukiwan, 52, warga Lorong Persatuan, Kelurahan Sako Palembang dan Ari Ardiansyah, 30, warga Kelurahan Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin.

Keduanya ditangkap pada Senin 6 Juli 2026 malam setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi.

Kapolsek Sako Kompol Makmun menerangkan aksi pencurian terjadi di sebuah rumah di Jalan Sematang Borang, Lorong Persatuan, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Palembang. Saat itu pemilik rumah bersama keluarganya menghadiri resepsi pernikahan.

"Pelaku memanfaatkan rumah dalam keadaan kosong. Mereka masuk dengan cara merusak jendela dan terali besi, kemudian membobol tiga kamar untuk mencari uang dan barang berharga," terang Makmun, Sabtu (18/7/2026).

Dalam aksi tersebut, pelaku membawa kabur uang tunai sekitar Rp 50 juta yang terdiri dari Rp 46,5 juta milik korban, Rp 2 juta milik mertua korban, serta Rp 1,5 juta milik adik iparnya.

Selain itu, pelaku juga mengambil tas jinjing, dompet, KTP, celengan hingga dua lembar kertas bertuliskan aksara Mandarin.

"Kedua pelaku saat ini sudah diamankan," ungkap Makmun.