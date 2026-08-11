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Nyambi Jadi Tukang Ojek, Polisi Polda Sumsel Dibegal, Ditusuk Empat Kali

Nyambi Jadi Tukang Ojek, Polisi Polda Sumsel Dibegal, Ditusuk Empat Kali
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Istri korban, Ema Huzairoh (44) saat melapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang anggota Polda Sumatera Selatan berinisial JE menjadi korban aksi begal saat mengantar penumpang menggunakan sepeda motor.

Korban yang diketahui sebagai ojek pangkalan itu mengalami sejumlah luka setelah diserang kawanan pelaku.

Kasus tersebut dilaporkan istri korban, Ema Huzairoh (44) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang pada Minggu (9/8/2026) malam.

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Dalam laporan tersebut, Ema menyebut aksi begal terjadi di Jalan Inspektur Marzuki tepatnya di samping SDN 25, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 03.00 WIB.

Menurut keterangan Ema kepada petugas, suaminya saat itu sedang mencari penumpang dari bus-bus luar kota. Korban kemudian mendapat penumpang seorang perempuan dan laki-laki dari kawasan Jalan Soekarno Hatta.

"Keduanya meminta korban mengantarkan mereka ke lokasi yang kemudian menjadi tempat kejadian perkara," ujar Ema, Senin (10/8/2026).

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Namun, setibanya di lokasi, korban justru diserang. Pelaku diduga menghantam kepala korban menggunakan balok kayu, kemudian menusuk bagian perut korban.

Akibat serangan tersebut, JE mengalami empat luka tusuk di bagian perut. Korban juga mengalami memar di wajah sebelah kiri dan kanan, luka robek di bawah mata dan bibir, serta sejumlah luka sayatan pada kedua lengannya.

Anggota polisi Polda Sumsel yang menyambi sebagai tukang ojek menjadi korban begal saat mengantar penumpang.

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