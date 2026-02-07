Nyanyi di Pinggir Jalan Sambil Siaran Langsung, Pinkan Mambo: Ini Bisnis Baru Aku
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo tengah sibuk menjalankan aktivitas barunya yakni bernyanyi di pinggir jalan sambil melakukan siaran langsung di media sosial.
Dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukannya murni untuk mencari uang atau pemasukan.
"Iya, ini bisnis baru aku," kata Pinkan Mambo saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.
Saat melakukan siaran langsung, mantan personel Ratu itu berharap diberi saweran oleh penonton atau netizen.
Setelah dapat saweran, Pinkan Mambo menggunakan uang tersebut untuk modal menjalankan bisnis donat.
"Dari seratus ribu, bakal jadi usaha donat, lalu baju, dan lainnya," beber pelantun Dirimu Dirinya itu.
Saat bernyanyi sambil siaran langsung, Pinkan Mambo kerap berkeliling ke sejumlah kawasan di Tangerang.
Dia dan suami, Arya Khan bahkan sempat dikawal petugas keamanan agar tidak membuat kehebohan di tengah masyarakat.
