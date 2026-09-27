Nyanyikan Out Of Time di JIS, The Weeknd Peluk Penonton

jpnn.com, JAKARTA - The Weeknd sukses mengguncang panggung Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (26/9) malam lewat konser bertajuk 'After Hours Til Down Tour 2026 LIVE IN ASIA'.

Tidak hanya membawakan lagu-lagu hit yang membuat para penonton kompak bernyanyi bersama, pemilik nama Abel Makonnen Tesfaye itu juga tampil enerjik di atas panggung.

Dia bahkan sesekali turun dari panggung untuk berinteraksi langsung yakni melakukan tos dengan para penonton yang berada di area festival.

Menariknya, ketika membawakan 'Out Of Time', The Weeknd mengajak salah satu penonton untuk menyanyikan penggalan lirik dari lagu tersebut.

Seorang penonton perempuan itu lantas menyanyikan lagu 'Out Of Time' dengan sangat antusias ketika The Weeknd memberikan mik kepadanya. Abel sontak tersenyum lebar melihat tingkah penggemarnya tersebut.

Tidak sampai di situ, penggemar tersebut bahkan berkesempatan untuk memeluk Abel atau The Weeknd.

Sontak saja teriakan histeris dari penonton langsung terdengar.

Kemudian, The Weeknd melanjutkan penampilannya dan melakukan tos dengan sejumlah penonton yang berada di area festival itu.