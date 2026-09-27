Nyanyikan Out Of Time di JIS, The Weeknd Peluk Penonton
jpnn.com, JAKARTA - The Weeknd sukses mengguncang panggung Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (26/9) malam lewat konser bertajuk 'After Hours Til Down Tour 2026 LIVE IN ASIA'.
Tidak hanya membawakan lagu-lagu hit yang membuat para penonton kompak bernyanyi bersama, pemilik nama Abel Makonnen Tesfaye itu juga tampil enerjik di atas panggung.
Dia bahkan sesekali turun dari panggung untuk berinteraksi langsung yakni melakukan tos dengan para penonton yang berada di area festival.
Menariknya, ketika membawakan 'Out Of Time', The Weeknd mengajak salah satu penonton untuk menyanyikan penggalan lirik dari lagu tersebut.
Seorang penonton perempuan itu lantas menyanyikan lagu 'Out Of Time' dengan sangat antusias ketika The Weeknd memberikan mik kepadanya. Abel sontak tersenyum lebar melihat tingkah penggemarnya tersebut.
Tidak sampai di situ, penggemar tersebut bahkan berkesempatan untuk memeluk Abel atau The Weeknd.
Sontak saja teriakan histeris dari penonton langsung terdengar.
Kemudian, The Weeknd melanjutkan penampilannya dan melakukan tos dengan sejumlah penonton yang berada di area festival itu.
Keseruan konser The Weeknd hari pertama di JIS, Jakarta Utara pada Sabtu (26/9) malam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Siap-Siap! The Weeknd Bakal ke Jakarta, Berikut Tanggal Penjualan Tiketnya
- The Weeknd Bakal Konser di Jakarta, Catat Tanggalnya
- Wow, The Weeknd Masuk Rajai Nominasi Billboard Music Awards 2021
- Daftar Lengkap Pemenang AMA 2020
- DWP X Hadirkan The Weeknd untuk Pertama Kali di Indonesia
- Ya Ampun, The Weeknd Tiba-Tiba Nangis di Panggung Coachella