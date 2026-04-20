Nyaris Dipukul Dewa, Persib Cuma 2 Poin di Atas Borneo FC
jpnn.com - BANTEN - Persib Bandung berteman dengan dewi fortuna pada pekan ke-28 Super League.
Bertandang ke kandang Dewa United di Banten International Stadium, Senin (20/4) malam WIB, Maung Bandung terhindar dari kekalahan.
Sempat tertinggal dua gol, Persib bangun dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.
Selain karena kerja kerasnya, Persib terbilang beruntung lantaran hanya melawan sepuluh pemain Dewa United sejak menit ke-63, setelah bomber Dewa Alex Martins menerima kartu kuning kedua.
Hasil 2-2 di Banten International Stadium membuat Persib hanya menambah satu poin pekan ini.
Itu berarti jarak dengan rival terdekat, yakni Borneo FC hanya dua poin di saat kompetisi menyisakan enam pekan lagi.
Sebelum Dewa United vs Persib Bandung, laga Semen Padang vs Persijap Jepara berakhir...
- Live Streaming Dewa United vs Persib: Ujian Berat Sang Pemuncak Klasemen
- Persija Jakarta Mengancam, Masih Ada Jalan Menuju Puncak?
- Julukan ‘Kakek’ Berbalik Jadi Kekuatan, Lucas Frigeri Tampil Gila di Bawah Mistar Arema
- Live Streaming Semen Padang Vs Persijap: Pertarungan Berat
- Bentrok Dua Gaya di Banten! Dewa United Siap Uji Rekor Sempurna Persib
- PSIM vs Persija Dipindah, Mauricio Souza Justru Ungkap Peluang Tersembunyi