Nyaris Dipukul Dewa, Persib Cuma 2 Poin di Atas Borneo FC

jpnn.com - BANTEN - Persib Bandung berteman dengan dewi fortuna pada pekan ke-28 Super League.

Bertandang ke kandang Dewa United di Banten International Stadium, Senin (20/4) malam WIB, Maung Bandung terhindar dari kekalahan.

Sempat tertinggal dua gol, Persib bangun dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Selain karena kerja kerasnya, Persib terbilang beruntung lantaran hanya melawan sepuluh pemain Dewa United sejak menit ke-63, setelah bomber Dewa Alex Martins menerima kartu kuning kedua.

Hasil 2-2 di Banten International Stadium membuat Persib hanya menambah satu poin pekan ini.

Itu berarti jarak dengan rival terdekat, yakni Borneo FC hanya dua poin di saat kompetisi menyisakan enam pekan lagi.