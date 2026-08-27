Nyaris Gagal, Denny Sumargo Bongkar Perjuangan Produksi Film Baby Udon
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus produser, Denny Sumargo mengungkap perjalanan panjang di balik produksi film Baby Udon.
Film Baby Udon mengangkat kisah nyata kehilangan dan harapan dari Fanny Kondoh. Cerita berfokus pada perjuangannya untuk membangun keluarga, mendapatkan keturunan, serta menanggung beban berat dalam kehidupannya.
Dalam film tersebut, Denny Sumargo berperan sebagai Hajime Kondoh, suami Fanny yang harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.
Dia mengatakan proses penggarapan film Baby Udon berlangsung hampir satu tahun dan sempat berada di titik nyaris gagal.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yakni mengembangkan kisah hidup Fanny yang begitu luas menjadi sebuah cerita film.
“Perjalanannya cukup panjang, satu tahunan, hampir gagal,” kata Denny Sumargo saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Mantan atlet basket itu menyebut proses mengembangkan cerita bukan pekerjaan yang mudah.
Bersama penulis Oka Aurora, Denny Sumargo harus mengerucutkan kisah hidup Fanny agar dapat disampaikan melalui medium film.
Aktor sekaligus produser, Denny Sumargo mengungkap perjalanan panjang di balik produksi film Baby Udon.
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