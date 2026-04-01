Nyaris Meninggal Akibat Sakit, Marshel Widianto Ungkap Kondisi Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Komika Marshel Widianto sempat menjalani operasi dan perawatan di rumah akibat sinus dan amandel.

Beruntung, dia telah kembali beraktivitas dengan normal. Marshel Widianto mengungkapkan bahwa dirinya sudah merasa jauh lebih baik saat ini.

"Sekarang sudah enak banget. Secara napas sudah enak banget, secara tidur sudah enggak ngorok sekarang. Terus secara minum juga udah enak banget, terus enggak ada yang ganjal di sini. Terus ya benar-benar enak lah begitu," ucap Marshel Widianto di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Suami Cesen itu kemudian menceritakan pengalaman yang menurutnya membuatnya nyaris meninggal dunia.

Pasalnya beberapa waktu lalu, Marshel Widianto sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami GERD, amandel, dan juga sinus di waktu yang bersamaan.

Kondisi tersebut lantas membuat Marshel Widianto kesulitan bernapas.

"Ketika kemarin GERD-ku tuh naik, dan si asam lambung itu enggak bisa keluar gara-gara ketutup amandel, karena amandelnya sudah benar-benar hampir rapat begitu. Sama susah napas gara-gara sinusnya," tuturnya.

"Jadi akhirnya momennya adalah waktu itu gue lagi di mobil, terus lagi sama istri gue, terus akhirnya kambuh tuh si GERD-nya. Terus sampai enggak bisa, bingung mau napas lewat mana, lewat mulut enggak bisa, lewat hidung juga enggak bisa," sambung Marshel Widianto.