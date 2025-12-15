Nyaris tak Berangkat, Timnas Voli Putri Indonesia Jawab Keraguan dengan Perunggu SEA Games 2025

jpnn.com - Perjuangan Timnas voli putri Indonesia terbayar lunas seusai berhasil mempersembahkan medali perunggu di SEA Games 2025.

Skuad asuhan Marcos Sugiyama finis di posisi ketiga setelah mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 (28-26, 13-25, 30-28, 26-24) di Hua Mak Indoor Stadium, Senin (15/12/2025).

Perjuangan Panjang Timnas Voli Putri Indonesia

Manajer Timnas voli putri Indonesia Adang Ginajar menilai perjuangan Srikandi Merah Putih layak mendapat apresiasi tinggi. Menurutnya, kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan panjang dan penuh tekanan.

Filipina bahkan harus berjuang keras melalui beberapa deuce sebelum akhirnya meraih kemenangan.

"Kami bersyukur bisa sesuai dengan target dengan mempersembahkan medali perunggu."

"Kami berjuang susah payah di laga ini dalam menghadapi Filipina," ujar alumni Akpol 1989 itu saat dihubungi JPNN.com, Senin (15/12).

Apresiasi Manajer Timnas Voli Putri

Pria kelahiran 19 Juli 1967 itu menilai pencapaian tersebut sejatinya di luar dugaan mengingat Timnas voli putri Indonesia mengandalkan kombinasi pemain senior dan junior.

Selain itu, lawan-lawan yang dihadapi di SEA Games 2025 juga bukan tim asing. Beberapa tim menurunkan komposisi pemain yang sama seperti pada SEA V League 2025 dan AVC Nations Cup 2025.