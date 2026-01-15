Nyut-Nyutan, Jirayut Suarakan Realitas Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Afisan Jehdueramae alias Jirayut, merupakan penyanyi dan entertainer asal Narathiwat, Thailand yang telah lama berkarier di industri hiburan Indonesia.

Dia dikenal luas lewat karakternya yang selalu ceria, kepribadian yang menghibur, serta kiprahnya sebagai penyanyi dangdut yang konsisten menghadirkan karya untuk masyarakat Indonesia.

Kini, pemuda kelahiran 24 Februari 2021 tersebut kembali menyapa pencinta musik dangdut lewat single terbaru yang diadaptasi dari lagu Thailand.

Bersama label musik 3D Entertainment dan Stream Entertainment sebagai management artisnya, Jirayut merilis single ke-5 yang berjudul Nyut-Nyutan.

Secara lirik, Nyut-Nyutan menggambarkan realita kehidupan orang yang harus bekerja setengah mati demi mencari uang.

Kisah tentang lelah, tekanan hidup, dan perjuangan sehari-hari menjadi benang merah lagu tersebut.

“Cerita lagunya tuh relate banget deh sama kehidupan orang jaman now. Banyak orang kerja keras dari pagi sampai malam, kadang capek dan nyut-nyutan, tapi tetap dijalani demi keluarga dan kebutuhan hidup mereka,” ungkap Jirayut.

Meski mengangkat cerita yang sedih, lagu Nyut-Nyutan justru dibawakan dengan nuansa ceria.