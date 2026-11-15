O2SN 2026 Ditutup, Kemendikdasmen Sebut Peningkatan Partisipasi 229 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang pendridikan dasar, pendidikan khusus, dan pendidikan menengah tingkat nasional 2026 resmi ditutup di GOR Badminton Candra Wijaya, Serpong, Sabtu (14/11).

Ajang yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini mencatat peningkatan partisipasi sebesar 229 persen, dengan total 238.131 murid mendaftar, dibandingkan 72.352 murid pada 2025.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan bahwa O2SN 2026 menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembinaan talenta olahraga sekaligus memperkuat karakter murid melalui kompetisi yang sehat dan sportif. O2SN bukan hanya ajang untuk memperebutkan medali, piala, maupun gelar juara. Lebih dari itu, O2SN merupakan ruang pembelajaran bagi anak-anak Indonesia untuk mengenali potensi diri, mengembangkan bakat dan kemampuan, membangun kepercayaan diri, serta menanamkan nilai-nilai karakter melalui olahraga.

Baca Juga: Sumsel Ditetapkan jadi Tuan Rumah O2SN 2020

Dari total pendaftar, sebanyak 1.258 murid berhasil melaju ke tingkat nasional. Mereka terdiri atas 646 peserta jenjang pendidikan dasar, 220 peserta pendidikan khusus, dan 392 peserta pendidikan menengah.

Kompetisi ini melibatkan 36 provinsi serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Tailan, Malaysia, dan Arab Saudi.

Menurut Sesjen Kemendikdasmen, peningkatan partisipasi tersebut mencerminkan besarnya antusiasme murid, sekolah, guru, pelatih, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi olahraga peserta didik

“Setiap anak memiliki potensi, setiap anak memiliki kesempatan, dan setiap anak berhak memperoleh ruang untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan peserta agar menjadikan kompetisi sebagai proses pembelajaran. Kemenangan membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, dan ketekunan, sedangkan kekalahan menjadi kesempatan untuk belajar menerima hasil serta menghargai lawan. Para juara diharapkan terus meningkatkan kemampuan, sementara peserta yang belum meraih medali diminta tetap bersemangat.