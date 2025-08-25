Oalah, Konon Ini Alasan Noel Beri Julukan Sultan kepada Bobby
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) memberi julukan 'sultan' kepada Irvian Bobby Mahendro (IBM).
Irvian Bobby merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Hanya IBM (yang dijuluki Sultan, red)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Sang 'Sultan' Bobby diketahui sempat menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker.
Dia diduga menjadi tersangka yang menerima aliran dana terbanyak dalam kasus tersebut, yakni mencapai Rp 69 miliar.
Setyo menjelaskan Immanuel Ebenezer a.k.a Noel hanya memberikan julukan 'sultan' tersebut kepada Irvian Bobby.
Konon julukan itu diberikan lantaran yang bersangkutan merupakan sosok yang dinilai memiliki banyak uang di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.
Ketua KPK Setyo Budiyanto ungkap alasan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) beri julukan sultan kepada Irvian Bobby Mahendro. Oalah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: PGRI Minta Gaji PPPK Paruh Waktu Jangan di Bawah Honorer, BKN Angkat Bicara, Mayoritas Masyarakat Tak Percaya
- Noel Cuma Bilang Begini ke Bobby, Langsung Dibelikan Ducati
- Ironi Wamenaker Noel Sesumbar Koruptor Dihukum Mati, Hingga Minta Amnesti
- Irvian Bobby Tersangka K3 yang Dijuluki Sultan oleh Immanuel Ebenezer
- 5 Berita Terpopuler: Daftar Nama Keluar, Honorer R2-R3 Cemas Berjemaah, Ada Harapan yang Disampaikan kepada Presiden Prabowo
- Immanuel Ebenezer Minta Rp 3 Miliar untuk Keperluan Ini