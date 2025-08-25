Oalah, Konon Ini Alasan Noel Beri Julukan Sultan kepada Bobby

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) memberi julukan 'sultan' kepada Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Irvian Bobby merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Hanya IBM (yang dijuluki Sultan, red)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Sang 'Sultan' Bobby diketahui sempat menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker.

Dia diduga menjadi tersangka yang menerima aliran dana terbanyak dalam kasus tersebut, yakni mencapai Rp 69 miliar.

Setyo menjelaskan Immanuel Ebenezer a.k.a Noel hanya memberikan julukan 'sultan' tersebut kepada Irvian Bobby.

Konon julukan itu diberikan lantaran yang bersangkutan merupakan sosok yang dinilai memiliki banyak uang di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.