Obama Sebut Alien Itu Nyata, Trump Bakal Bongkar Data

jpnn.com, WASHINGTON DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengungkap keberadaan alien atau makhluk dari luar Bumi.

Untuk itu, Presiden AS Donald Trump memerintahkan Departemen Perang serta lembaga federal lainnya mengidentifikasi dan merilis berkas tentang alien maupun benda terbang tak dikenal alias unidentified flying object (UFO).

“Berdasarkan minat yang sangat besar yang ditunjukkan, saya akan mengarahkan Menteri Perang, dan departemen serta lembaga terkait lainnya, untuk memulai proses mengidentifikasi dan merilis berkas-berkas pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan alien dan ekstraterestrial, fenomena udara tak dikenal (UAP), dan objek terbang tak dikenal (UFO),” ujar Trump melalui akunnya di Truth Social.

Namun, Presiden ke-45 dan ke-47 AS itu tidak secara spesifik menyatakan apakah dokumen-dokumen soal alien itu akan dipublikasikan.

Trump menambahkan berkas-berkas itu harus mencakup semua informasi lain yang terkait dengan dengan masalah-masalah kompleks.

“…tetapi sangat menarik dan penting.”

Belum lama ini, mantan Presiden AS Barack Obama dalam wawancara di sebuah siniar atau podcast mengungkapkan informasi berklasifikasi rahasia tentang kehidupan ekstraterestrial.

“Mereka nyata, tetapi saya belum pernah melihatnya dan itu tidak disimpan di Area 51,” ujar Obama dalam siniar yang dipandu Brian Tyler Cohen itu.