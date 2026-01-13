Obat GLP-1 RA untuk Turunkan Berat Badan, Sembuhkan Perokok-Alkohol

jpnn.com, JAKARTA - Novo Nordisk memaparkan hasil analisis data nyata pengeluaran belanja dari lebih 200.000 rumah tangga di ajang ilmiah internasional ObesityWeek yang berlangsung pada akhir tahun lalu di Atlanta, Amerika Serikat.

Analisis ini menemukan bahwa rumah tangga yang di dalamnya terdapat setidaknya satu orang yang menggunakan obat GLP-1 RA Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan menunjukkan penurunan pengeluaran belanja dari tahun ke tahun dibandingkan rumah tangga yang tidak menggunakan obat sejenis, terutama pada pembelian alkohol dan produk tembakau/rokok.

Temuan ini menunjukkan adanya potensi hubungan antara penggunaan obat GLP-1 Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan dengan berkurangnya konsumsi alkohol dan rokok di tingkat rumah tangga.

Di Indonesia, obesitas menjadi masalah kesehatan yang makin mengkhawatirkan. Berdasarkan survei kesehatan terbaru, jumlah orang dewasa dengan obesitas dan penumpukan lemak di perut terus meningkat.

Sederhananya, saat ini diperkirakan sekitar 1 dari 4 orang dewasa di Indonesia hidup dengan kondisi obesitas atau memiliki banyak lemak di sekitar perut.

Obesitas bukan hanya soal penampilan. Orang dengan obesitas memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, serta nyeri sendi, yang memengaruhi kualitas hidup dan beban keuangan keluarga.

Dalam analisis ini, para peneliti melihat data pengeluaran belanja rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari selama dua periode 12 bulan.

Data dikumpulkan melalui survei berkala antara April 2024 hingga April 2025 dari panel konsumen besar yang mencatat nota belanja dan mengisi survei terkait informasi keluarga, penggunaan obat, dan kebiasaan. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah tangga dengan setidaknya satu pengguna obat GLP-1 RA Novo Nordisk untuk pengelolaan berat badan mengalami penurunan pengeluaran belanja dari tahun ke tahun, terutama karena berkurangnya pengeluaran untuk alkohol dan produk tembakau/rokok dibandingkan rumah tangga tanpa pengguna obat GLP-1 RA.