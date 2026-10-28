Obat Herbal Holisticare Cholfree untuk Pengendali Kolesterol pada Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Dinamika kehidupan perkotaan yang serbacepat, pola konsumsi makanan tinggi lemak, serta minimnya waktu untuk aktivitas fisik kerap memicu pergeseran masalah metabolisme ke kelompok usia yang lebih muda.

Masalah kadar lemak darah atau kolesterol yang tidak seimbang kini bukan lagi isu eksklusif bagi kalangan usia lanjut.

Di sisi lain, dunia kedokteran modern terus-menerus mengingatkan bahwa evaluasi kesehatan lemak darah tidak cukup hanya bertumpu pada satu indikator tunggal. Manajemen profil lemak darah yang akurat menuntut perhatian penuh pada empat indikator, yaitu Kolesterol Total, Trigliserida, LDL, dan HDL.

Merespons tren kesehatan di tengah masyarakat urban ini, PT Indocare Citrapasific yang merupakan bagian dari PT Konimex menghadirkan Holisticare Cholfree.

Obat herbal pengendali kolesterol ini memperkuat jajaran produk unggulan Holisticare yang sebelumnya telah dikenal luas lewat rangkaian suplemen kesehatan harian, yaitu Holisticare Ester C, Holisticare FIT, Holisticare D3 1000, dan Holisticare Biocalci.

“Tuntutan kesibukan harian sering kali membuat masyarakat lupa memantau kesehatan lemak darahnya. Melalui Holisticare Cholfree, kami ingin menghadirkan solusi praktis dan terpercaya bagi masyarakat agar tetap aktif tanpa dihantui kekhawatiran jangka panjang,” kata Group Brand Consumer Department Head PT Indocare Citrapasific Jani Sartana Bruinier.

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Holisticare Cholfree adalah obat herbal kolesterol dari ekstrak bahan alami yang sudah lama dikenal manfaatnya di pengobatan Ayurveda India serta didukung jurnal penelitian modern.

Manfaat 4-in-1 Holisticare Cholfree adalah: membantu menurunkan Kolesterol Total, menurunkan Trigliserida, menurunkan LDL (kolesterol jahat), serta meningkatkan HDL (kolesterol baik).