Obat, Ring, atau Bypass? Kenali 4 Pilihan Penanganan Jantung Koroner
jpnn.com, JAKARTA - Diagnosis penyakit jantung koroner tidak selalu berakhir dengan pemasangan ring atau operasi bypass. Sebagian pasien justru dapat ditangani dengan obat dan perubahan gaya hidup.
WHO mencatat penyakit kardiovaskular menyebabkan sekitar 19,8 juta kematian pada 2022. Sebagian besar kematian tersebut berkaitan dengan serangan jantung dan stroke.
Dalam praktiknya, pilihan terapi sangat bergantung pada kondisi masing-masing pasien.
Dokter perlu melihat gejala, hasil pemeriksaan, lokasi penyempitan, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan.
Ada pasien yang awalnya mengira harus segera memasang ring setelah ditemukan penyempitan. Setelah evaluasi lebih lengkap, dokter dapat menilai apakah obat masih cukup atau tindakan memang diperlukan.
Secara umum, penanganan penyakit jantung koroner dapat melibatkan obat-obatan, pemasangan ring, operasi bypass, dan rehabilitasi jantung. Berikut perbedaan serta gambaran pemulihannya.
Mengapa Penanganan Jantung Koroner Bisa Berbeda?
Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang memasok jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan.
Obat merupakan bagian penting dari penanganan pasien penyakit jantung koroner. Jenis obat disesuaikan dengan kebutuhan pasien.
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