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Obati Ambeien dengan 3 Herbal Ini

Obati Ambeien dengan 3 Herbal Ini
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Sayur Kangkung. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AMBEIEN merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Penyebab ambeien antara lain karena terlalu lama duduk dan gejala susah BAB atau diare kronis.

Alih-alih harus tindakan operasi, ambeien atau wasir bisa diobati dengan pengobatan herbal yang lebih aman.

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Hasilnya memang tidak langsung dirasakan, tetapi dijamin akan lebih aman dan tidak ngilu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang Putih

Bawang putih yang sering kali digunakan sebagai bumbu masakan ini, ternyata memiliki khasiat lain yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang.

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Bawang putih juga bisa digunakan sebagai herbal untuk membantu mengatasi wasir atau ambeien.

Caranya siapkan bawang putih 1 atau 2 siung lalu tumbuk sampai halus. Campurkan dengan air panas dan aduklah sampai merata.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengobati ambeien dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja bawang putih.

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