Obati Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Asam lambung biasanya terjadi karena stres berlebihan, telat makan atau mengonsumsi makanan pedas dan asam.

Selain obat-obatan yang tersedia di apotek, Anda bisa meredakan asam lambung dengan mengonsumsi beberapa herbal.

Baca Juga: 5 Makanan Pemicu Serangan Asam Lambung

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan herbal yang sudah digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan sejak berabad abad yang lalu.

Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe bisa membantu meredakan gejala mual dan muntah.

Baca Juga: Redakan Sakit Perut dengan Mengonsumsi 4 Teh Herbal Ini

Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.

Tambahkan jahe segar saat memasak makanan, atau taburkan bubuk jahe pada makanan sebelum disantap.