Obati Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini
jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Asam lambung biasanya terjadi karena stres berlebihan, telat makan atau mengonsumsi makanan pedas dan asam.
Selain obat-obatan yang tersedia di apotek, Anda bisa meredakan asam lambung dengan mengonsumsi beberapa herbal.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jahe
Jahe merupakan herbal yang sudah digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan sejak berabad abad yang lalu.
Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe bisa membantu meredakan gejala mual dan muntah.
Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.
Tambahkan jahe segar saat memasak makanan, atau taburkan bubuk jahe pada makanan sebelum disantap.
Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengobati masalah asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja dandelion.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Bahan Alami untuk Redakan Asam Urat
- 6 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Ampuh Tingkatkan Gairah Pasangan
- 5 Makanan Pemicu Serangan Asam Lambung
- 3 Herbal yang Ampuh Tingkatkan Stamina Pria di Ranjang
- Redakan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 5 Pengobatan Alami Ini
- 3 Khasiat Jeruk Nipis Campur Jahe, Baik untuk Detoks Tubuh