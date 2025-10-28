Obati Asam Urat dengan Mengonsumsi 4 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang orang dewasa.
Asam urat merupakan penyakit yang menyerang sendi tubuh. Kunci dari mengobati asam urat berlebih dengan mengubah gaya hidup jadi lebih sehat.
Menurut Dr. dr. Joewono Soeroso, Sp.PD-KR, M.Sc dan Hafid Alhristian, S.Ked, jika asam urat sudah melebihi batas normal, asam urat tersebut dalam tidak akan bisa larut kembali dalam darah.
Namun, ada beberapa cara alami yang bisa kamu aplikasikan untuk meredakan nyeri tersebut.
1. Sambiloto
Walaupun rasanya pahit, sambiloto memiliki banyak kandungan zat kimia, seperti alkane, keton, aldehid, flavanoid, kalsium, kalium , dan natrium.
Air rebusan sambiloto juga dipercaya bisa menetralkan asam urat karena tanaman ini bersifat antinyeri, antiradang, dan menawarkan racun.
2. Legundi
Legundi adalah salah satu tanaman herbal yang sangat efektif mengendalikan rasa sakit dan inflamasi karena radang sendi dan sciatica.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati asam urat dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kumis kucing.
