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Obati Diabetes dengan Mengonsumsi 5 Makanan Kaya Nutrisi Ini

Obati Diabetes dengan Mengonsumsi 5 Makanan Kaya Nutrisi Ini
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Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diubah, tetapi diabetes tipe 2 bisa disembuhkan.

Penelitian dari American Diabetes Association (ADA) tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa perubahan pola makan bisa meningkatkan cara orang mengelola diabetes.

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Dalam beberapa kasus, perubahan ini bahkan bisa memperburuk kondisi tersebut.

Anda bisa memulihkan kesehatan dan energi Anda, dan merasa lebih terkontrol, hanya dalam 12 minggu.

Beberapa orang bisa menyembuhkan diabetes dengan pola makan yang ketat dan seimbang, penurunan berat badan, dan olahraga teratur.

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Meskipun tidak ada obatnya, langkah-langkah ini bisa membantu mengembalikan kadar gula darah ke normal.

Penurunan berat badan adalah cara paling efektif untuk menyembuhkan diabetes, karena membantu menjaga kadar gula darah dalam tubuh.

Ada beberapa jenis makanan kaya nutrisi yang bisa membantu mengobati diabetes dan salah satunya tentu saja bawang putih.

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