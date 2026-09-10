Obati Infeksi Gigi dengan 4 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - INFEKSI gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Penyebabnya di antaranya malas membersihkan karang gigi hingga asupan makanan tertentu yang kurang sehat. J
ika tidak diobati, infeksi bisa menyebar ke tulang pendukung gigi, sehingga menyebabkan beberapa komplikasi yang berbahaya.
Untuk melawan infeksi gigi dan mengurangi gejala, cobalah beberapa bahan bahan alami ini.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Minyak Kelapa Murni
Minyak bisa efektif dalam mengobati infeksi gigi atau gusi yang menyakitkan.
Trik ini membantu menghilangkan bakteri di mulut Anda, menarik racun dari mulut dan meningkatkan kesehatan mulut.
Tempatkan 1 sdm. minyak kelapa murni di mulut. Biarkan dalam mulut selama lebih dari 15 menit tanpa menelannya.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati infeksi gigi dan salah satunya ialah tentu saja minyak kelapa murni.
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