Obati Iritasi Kulit dengan Menggunakan 3 Herbal Ini

Obati Iritasi Kulit dengan Menggunakan 3 Herbal Ini

Obati Iritasi Kulit dengan Menggunakan 3 Herbal Ini
Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - IRITASI kulit bisa terjadi karena beberapa hal. Anda bisa terserang iritasi kulit akibat banjir, alergi, dan lainnya.

Gejala yang paling sering dialami adalah munculnya bintik-bintik hitam atau gatal-gatal alergi di daerah lutut, leher, siku, dan wajah.

Namun jangan khawatir, saat ini terdapat pengobatan herbal yang bisa membantu menghilangkan kulit itu secara alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Herbal yang bisa membantu mengobati iritasi kulit ialah kunyit.

Kunyit bisa membantu memperbaiki kerusakan serta mengurangi perubahan warna kulit dan pigmentasi.

Ini juga berguna untuk menghilangnkan bintik-bintik hitam dan gatal secara cepat.

Caranya haluskan kunyit hingga lembut dan campurkan beberapa tetes lemon dan susu.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengobati iritasi kulit dengan mudah dan salah satunya ialah tentu saja lidah buaya.

