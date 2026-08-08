Obati Jerawat dengan 4 Cara Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah kulit yang bisa menurunkan rasa percaya diri Anda.
Kabar baiknya, kini ada cara alami dan berbasis penelitian yang terbukti ampuh membantu mengurangi jerawat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Minyak Pohon Teh (Tea Tree Oil)
Minyak pohon teh memiliki sifat antimikroba alami yang efektif melawan bakteri penyebab jerawat.
Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa minyak ini bisa memperbaiki jerawat ringan hingga sedang dengan efek samping yang minimal.
Gunakan beberapa tetes minyak pohon teh yang telah diencerkan dengan carrier oil seperti minyak kelapa dan oleskan langsung ke area berjerawat.
2. Minyak Jojoba
Minyak jojoba dikenal mampu menenangkan kulit dan mengurangi peradangan.
Dalam sebuah studi, penggunaan masker tanah liat yang dicampur minyak jojoba selama 6 minggu menghasilkan perbaikan jerawat hingga 54persen pada beberapa peserta.
Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk mengobati jerawat dan salah satunya menggunakan minyak jojoba.
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