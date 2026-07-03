Obati Klamidia dengan 5 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - KLAMIDIA merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Penyakit seksual ini paling sering terlihat pada remaja dan seseorang yang aktif secara seksual.

Beberapa gejala umum klamidia meliputi keputihan yang berlebihan setelah berhubungan, pendarahan, demam, dan nyeri perut bagian bawah hingga efek panas di area sensitif.

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Namun jangan khawatir, infeksi tersebut saat ini bisa diobati dengan cara alami.

Semua bahan alami ini sangat efektif dalam mengurangi gejala infeksi tanpa menyebabkan efek samping. Apa saja itu?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lemon

Lemon merupakan salah satu bahan alami yang digunakan untuk mengobati klamidia karena kandungan vitamin C yang tinggi.

Kita semua tahu bahwa vitamin C membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk menangani peradangan.