Obati Nyeri Asam Urat dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini

Obati Nyeri Asam Urat dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini

Obati Nyeri Asam Urat dengan Mengonsumsi 6 Makanan Ini
Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang biasanya menyerang orang dewasa.

Kadar asam urat sangat penting bagi kerja tubuh kita secara keseluruhan.

Ini menunjukkan seberapa baik sesuatu yang dikenal sebagai purin dipecah.

Purin ditemukan dalam beberapa makanan serta diproduksi dalam tubuh.

Sebagian besar asam urat ini mengalir ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin.

Namun, jika tubuh Anda memproduksinya terlalu banyak, maka ini bisa menjadi masalah.

Untuk mengurangi kadar asam urat, mengonsumsi makanan yang tepat adalah suatu keharusan.

Ini juga berlaku untuk penyakit seperti asam urat, di mana mengonsumsi makanan untuk mengurangi asam urat bisa memberikan sedikit kelegaan.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meredakan nyeri asam urat dan salah satunya adalah buah jeruk.

