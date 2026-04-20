Obati Nyeri Lutut dengan Menggunakan 5 Herbal Ini

jpnn.com, JAKARTA - NYERI lutut bisa dialami siapa saja. Nyeri lutut bisa mengganggu aktivitas Anda.

Peradangan atau nyeri lutut bisa dikurangi dengan mengonsumsi herbal antiinflamasi dan bahkan mencegah risiko radang sendi.

Nyeri lutut bisa terjadi pada usia berapa pun karena berbagai alasan seperti postur tubuh yang salah, bekerja berlebihan, tegang, berat badan berlebih, atau radang sendi.

Pengobatan sangat bergantung pada penyebab nyeri. Herbal mungkin tidak memberikan dukungan agresif dalam meredakan nyeri.

Namun, penggunaan terus-menerus dalam jangka panjang bermanfaat dalam mengurangi nyeri dan peradangan.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kunyit

Kunyit adalah herbal yang mengandung kurkumin, yang tidak hanya menambah kilau keemasan pada makanan Anda, tetapi juga memiliki sifat antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi nyeri lutut dan peradangan.

Karena memiliki efek antiseptik, antibakteri, antiinflamasi, dan antialergi, kunyit telah banyak digunakan selama berabad-abad.