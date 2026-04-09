Obati Radang Tenggorokan dengan 3 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu seperti saat ini membuat Anda rentan terserang penyakit.
Salah satunya ialah radang tenggorokan. Radang tenggorokan bisa terjadi akibat terlalu sering mengonsumsi minuman dingin dan makanan pedas.
Radang tenggorokan bisa membuat Anda kesulitan menelan berbagai makanan dan minuman.
Beberapa bahan dapur bisa mengobati radang tenggorokan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Berkumur air garam
Larutan garam bisa meredakan radang tenggorokan. Garam menyerap air dalam mulut sehingga dapat membunuh penyebab radang.
Campurkan saja satu sendok teh garam dengan 230 ml air hangat, kemudian pergunakan untuk kumur.
2. Teh madu
Buat teh hangat, dan tambahkan 1 sendok madu. Minumlah dengan perlahan.
Kandungan madu yang bersifat antibakteri dan antiseptik mampu membunuh bakteri penyebab radang.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati radang tenggorokan dan salah satunya ialah tentu saja minum air putih.
