Obati Sakit Gigi dengan 4 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.
Sakit gigi sering disebabkan oleh bakteri yang masuk ke gigi melalui rongga kemudian menyebar ke ujung akar.
Faktor lain penyebab infeksi di antaranya kebersihan gigi yang buruk dan plak gigi yang menyebabkan infeksi.
Untuk melawan infeksi gigi dan mengurangi gejala, cobalah beberapa bahan alami yang ada di dapur.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Minyak Kelapa Murni
Minyak kelapa merupakan salah satu bahan alami yang bisa efektif dalam mengobati infeksi gigi atau gusi yang menyakitkan.
Trik ini membantu menghilangkan bakteri di mulut Anda, menarik racun dari mulut dan meningkatkan kesehatan mulut.
Tempatkan 1 sdm minyak kelapa murni di mulut. Biarkan dalam mulut selama lebih dari 15 menit tanpa menelannya.
Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu mengobati sakit gigi dan salah satu satunya ialah cuka sari apel.
