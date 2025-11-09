menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Obati Sakit Gigi dengan Mengonsumsi 3 Antibiotik Ini

Obati Sakit Gigi dengan Mengonsumsi 3 Antibiotik Ini

Obati Sakit Gigi dengan Mengonsumsi 3 Antibiotik Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi sakit gigi. Foto: Arsip JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Salah satu cara efektif untuk meredakan sakit gigi ialah dengan mengonsumsi antiobiotik.

Obat ini terbagi menjadi beberapa golongan atau kelas. Setiap golongan antibiotik memiliki cara kerja yang berbeda untuk melawan bakteri penyebab penyakit gusi dan gigi.

Baca Juga:

Ada banyak sekali pilihan obat antibiotik untuk mencegah infeksi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sefalosporin

Selain penisilin, antibiotik jenis sefalosporin juga bisa menjadi pilihan untuk mengobati sakit gigi.

Baca Juga:

Sefalosporin merupakan obat antibiotik jenis beta-laktam yang bekerja dengan cara merusak dinding sel bakteri dan menghambat pertumbuhannya.

Obat sefalosporin biasanya dikombinasikan dengan metronidazol.

Ada beberapa jenis antiobiotik yang bisa membantu mengobati sakit gigi dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja erythromycin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI