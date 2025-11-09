Obati Sakit Gigi dengan Mengonsumsi 3 Antibiotik Ini
jpnn.com, JAKARTA - SAKIT gigi merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.
Salah satu cara efektif untuk meredakan sakit gigi ialah dengan mengonsumsi antiobiotik.
Obat ini terbagi menjadi beberapa golongan atau kelas. Setiap golongan antibiotik memiliki cara kerja yang berbeda untuk melawan bakteri penyebab penyakit gusi dan gigi.
Ada banyak sekali pilihan obat antibiotik untuk mencegah infeksi.
1. Sefalosporin
Selain penisilin, antibiotik jenis sefalosporin juga bisa menjadi pilihan untuk mengobati sakit gigi.
Sefalosporin merupakan obat antibiotik jenis beta-laktam yang bekerja dengan cara merusak dinding sel bakteri dan menghambat pertumbuhannya.
Obat sefalosporin biasanya dikombinasikan dengan metronidazol.
Ada beberapa jenis antiobiotik yang bisa membantu mengobati sakit gigi dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja erythromycin.
