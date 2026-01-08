menu
Obati Sakit Kepala dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Namun, tahukah kamu bahwa faktor makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa memicu sakit kepala.

Hal itu disebabkan komposisi serta kandungan kimiawi makanan.

Untuk membantu menghilangkan sakit kepala, ada beberapa rekomendasi buah yang dapat kamu coba.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Siapa sangka pisang bisa menghilangkan rasa sakit kepala. Karena, pisang mengandung kalium yang tinggi dapat membantu mengembalikan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang hilang saat mengalami sakit kepala.

Tidak hanya itu, satu pisang berukuran medium mengandung 32 miligram magnesium, yang bisa meningkatkan kadar magnesium kepada penderita.

2. Semangka

Selain segar, semangka bisa menghilangkan sakit kepala akibat dehidrasi.

