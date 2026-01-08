Obati Sakit Kepala dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini
jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Namun, tahukah kamu bahwa faktor makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa memicu sakit kepala.
Hal itu disebabkan komposisi serta kandungan kimiawi makanan.
Untuk membantu menghilangkan sakit kepala, ada beberapa rekomendasi buah yang dapat kamu coba.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pisang
Siapa sangka pisang bisa menghilangkan rasa sakit kepala. Karena, pisang mengandung kalium yang tinggi dapat membantu mengembalikan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang hilang saat mengalami sakit kepala.
Tidak hanya itu, satu pisang berukuran medium mengandung 32 miligram magnesium, yang bisa meningkatkan kadar magnesium kepada penderita.
2. Semangka
Selain segar, semangka bisa menghilangkan sakit kepala akibat dehidrasi.
Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu meredakan sakit kepala dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja pisang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Atasi Demam dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini
- Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 5 Buah Berwarna Merah Ini
- 5 Khasiat Nanas Campur Lemon, Baik untuk Pencernaan
- 9 Buah Tinggi Kandungan Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi
- Cegah Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 3 Makanan Ini
- 4 Manfaat Nanas yang Tidak Terduga