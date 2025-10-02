menu
Obati Sakit Kepala dengan Mengonsumsi 5 Jus Buah Ini

Jus buah yang menyegarkan.

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala bisa menyerang siapa saja. Sakit kepala juga bisa mengganggu berbagai kegiatan Anda.

Hal itu tentunya sangat mengganggu dan menyebalkan, apalagi di saat yang tidak tepat.

Biasanya untuk meredakan sakit kepala bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan.

Namun, kamu juga bisa mengonsumsi bahan-bahan alami seperti jus buah.

Jus buah yang disukai banyak orang ternyata bisa mengatasi sakit kepala.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Melon

Melon ternyata memiliki khasiat yang ampuh untuk mengatasi sakit kepala.

Bahkan melon juga bisa menstabilkan kadar gula dalam tubuh dengan kandungan kalium.

Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu mengatasi sakit kepala dengan mudah dan salah satunya ialah tentu saja jus pisang.

