Obati Sakit Perut dengan Mengonsumsi 4 Jenis Makanan Ini

Ilustrasi buah pepaya. Foto: hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT perut merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Untuk mengobati sakit perut, Anda biasanya mengonsumsi herbal.

Namun, makanan tertentu bisa membantu menenangkan perut dan memperbaiki pencernaan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pepaya

Salah satu buah yang bisa membantu mengobati sakit perut ialah pepaya.

Pepaya mengandung papain dan chymopapain. Enzim-enzim itu menenangkan perut dengan memecah protein, menghasilkan lingkungan asam yang sehat.

Pepaya meredakan gangguan pencernaan dan mengatasi sembelit.

2. Jahe

Jahe mengandung gingerol dan shogaol, zat kimia alami yang membantu mengendurkan otot-otot di saluran usus. Jahe menjadi penawar mual dan muntah yang baik.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengobati sakit perut dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kaldu.

