Obati Sakit Perut dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini

Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT perut bisa terjadi karena beberapa hal. Mulai dari sembelit, masuk angin, hingga asam lambung.

Seberapa sering Anda mengalami sakit perut? Pasti sering.

Semua itu karena kebiasaan Anda makan berlebihan atau mengunyah camilan favorit.

Bahkan, kebiasaan ini bisa menyebabkan sensasi terbakar di perut, kembung, dan rasa pahit di tenggorokan.

Gejala-gejala ini mengarah pada satu hal, yaitu Anda memiliki asam lambung.

Nah, Ayurveda merekomendasikan beberapa minuman untuk asam lambung yang bisa membantu mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan.

Menurut Ayurveda, apa pun yang Anda konsumsi akan memicu api yang ada di dalam tubuh.

Makanan yang Anda konsumsi bisa memperkuat sistem pencernaan kamu dan ini membuat pencernaan lancar serta mudah.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi sakit perut yang Anda alami dan salah satunya jus lobak.

