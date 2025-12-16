Obati Sakit Tenggorokan dengan Mengonsumsi 4 Jenis Teh Ini
jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat Anda rentan terserang beberapa penyakit.
Salah satunya ialah sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan membuat Anda kesulitan untuk menelan makanan dan minuman.
Namun, ada beberapa jenis teh yang bisa membantu mengobati sakit tenggorokan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Teh akar licorice
Teh akar licorice bisa meredakan sakit tenggorokan atau batuk. Hal ini disebabkan karena teh licorice mengandung senyawa yang bisa melapisi tenggorokan dan membantu meredakan gatal pada tenggorokan.
Teh akar licorice diketahui mengandung khasiat antivirus dan antimikroba yang bisa membantu melawan penyakit yang menyebabkan sakit tenggorokan.
2. Teh chamomile
Teh chamomile memiliki antiinflamasi untuk mengurangi pembengkakan dan kemerahan.
Tidak hanya itu, teh herbal ini juga salah satu obat herbal tertua yang diketahui banyak mengobati berbagai kondisi kesehatan.
