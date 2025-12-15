Obati Tipes dengan Mengonsumsi 5 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - TIPES merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya dan harus segera diatasi.

Penyakit menular ini terjadi karena infeksi Salmonella Thypi yang menyebar melalui makanan serta minuman yang terkontaminasi.

Paparan bakteri pada makanan atau minuman bisa terjadi saat seseorang kurang menjaga kebersihan tangan atau mengonsumsi makanan yang dibersihkan menggunakan air yang tercemar bakteri Salmonella Thypi.

Gejala yang dirasakan bisa berupa demam tinggi, diare atau konstipasi, hingga sakit kepala.

Selain dengan bantuan medis, gejala tipes rupanya bisa perlahan sembuh dengan penggunaan bahan-bahan alami yang biasa ditemukan di dapur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Cuka Sari Apel

Cuka apel menyimpan segudang manfaat untuk tubuh, termasuk menjadi bahan alami untuk mengembalikan energi pada pasien tipes.

Sifat asam alami di dalamnya membantu mengeluarkan panas tubuh, sehingga mengurangi suhu tubuh secara perlahan.