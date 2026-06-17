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Obati Wasir dengan 3 Bahan Alami Ini

Obati Wasir dengan 3 Bahan Alami Ini
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Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - WASIR merupakan salah satu masalah pada pencernaan yang harus segera diatasi.

Biasanya gejalanya dimulai dengan munculnya ras perih di sekitar anus hingga keluar benjolan kecil.

Jika Andamengalami wasir, jangan buru-buru pergi ke dokter. Kini, kamu bisa menggunakan cara alternatif yang terbukti ampuh untuk membuat kempes benjolan yang dijamin aman.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kulit Manggis

Kulit manggis merupakan salah satu bahan alami yang berfungsi sebagai antioksidan yang ampuh karena kulit manggis kaya akan xanthone yang tidak hanya berfungsi sebagai antioksidan juga sebagai antiperadangan, antidiabetes, antikanker, antibakteri,antijamur, antiplasmodial.

Turunan dari xanthone yang paling banyak terkandung pada kulit manggis adalah alfa-mangistin dan gamma-mangostin.

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Menurut penelitian, ke dua turunan senyawa xanthone itu bisa menghentikan proses peradangan dengan cara menghambat enzim COX-2 yang merupakan enzim pemicu peradangan.

Keringkan kulit manggis terlebih dahulu. Rebus kulit manggis yang telah dikeringkan tersebut. Minum air rebusan tersebut setiap hari

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati wasir dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kulit manggis.

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