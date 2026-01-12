OBI Masa Depan Cerah Perkuat Karakter dan Asa Anak-Anak Indonesia

jpnn.com, PURWAKARTA - Sebanyak 31 remaja panti asuhan dari Bekasi dan Jakarta menjalani pengalaman yang tak biasa saat mengikuti program Outward Bound® Indonesia (OBI) Masa Depan Cerah di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

Selama enam hari, mereka terpapar berbagai aktivitas luar ruang yang dirancang bukan hanya untuk melatih fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan keberanian.

Program Masa Depan Cerah merupakan pelatihan karakter gratis pertama yang digelar OBI khusus bagi anak-anak panti asuhan, dengan dukungan dari Program Bakti BCA.

Di tengah kebutuhan remaja akan figur panutan dan lingkungan pembelajaran yang nyata, OBI menempatkan mentor dalam setiap kelompok kecil untuk membimbing sekaligus menjadi role model yang dapat mereka teladani.

Selama kegiatan yang berlangsung pada 5–10 Januari 2026 tersebut, para peserta dibagi ke tiga kelompok dan menjalani rangkaian aktivitas seperti high rope, hiking, eksplorasi alam, hingga canoe orienteering.

Mereka juga belajar hidup mandiri dengan mendirikan tenda, memasak, menyiapkan peralatan, serta melakukan refleksi harian bersama mentor masing-masing.

Tantangan makin terasa ketika peserta diminta membuat rakit dari kayu dan drum bekas untuk mengarungi sebagian area waduk. Cuaca yang berubah cepat—hujan dan angin kencang—menambah kompleksitas kegiatan.

Namun, menurut Adinda, Koordinator Program Masa Depan Cerah, anak-anak mampu beradaptasi dengan baik. Rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi talkshow dan wisuda pada 10 Januari 2026.