Obieta Bicara Jujur, Ini Rahasia Borneo FC Terus Menempel Persib Bandung

jpnn.com - Borneo FC Samarinda terus menempel ketat Persib Bandung dalam persaingan juara BRI Super League 2025/26.

Hingga pekan ke-31, Pesut Etam bercokol di peringkat kedua klasemen dengan 72 poin.

Jumlah tersebut sama dengan Persib Bandung yang duduk di posisi pertama.

Selain konsisten meraup poin, Borneo FC juga menjadi salah satu tim paling produktif musim ini.

Lini serang skuad asuhan Fabio Lefundes itu telah menghasilkan 64 gol, hanya kalah dari Madura United yang unggul dua gol lebih banyak.

Ketajaman itu kembali terlihat di laga terakhir saat Borneo FC mengalahkan Persita Tangerang 2-0 di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5/2026).

Penyerang Borneo FC Koldo Obieta menilai keberhasilan timnya tidak lepas dari keseimbangan antara kualitas individu dan kerja sama tim yang solid.

"Kami memiliki beberapa pemain dengan karakteristik kuat dan kualitas bagus. Selain itu kami juga memiliki kepercayaan diri bahwa kami sangat kolektif secara tim."